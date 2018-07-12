Espor severlere müjde! Türkiye espor sahnesine kavuşuyor!

Ülkemizde her geçen gün büyümeye devam eden espor dünyası altyapısal olarak da gelişmeye devam ediyor. Yurt dışında gerçekleşen espor mücadelelerini bizzat yerinde imkanı bulan espor severler Türkiye'de birkaç organizasyon hariç bu imkana sahip değiller. Ancak özellikle dünyanın en büyük oyun yapımcılarından Riot Games'in Türkiye pazarına dahil olması ile birlikte Türkiye'de bir espor sahnesine kavuşmaya hazırlanıyor.

Vodofone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin resmi espor platformu LoLespor'un resmi sosyal medya mecralarından paylaştığı bir gönderiyle, Espor Arena müjdesi duyuruldu. Kısa bir tanıtım videosu da yer alan açıklamada detayların önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere League of Legends Championship Series (LCS) karşılaşmaları bir mekanda taraftalara açık bir şekilde oynanıyor. Türkiye’deyse Şampiyonluk Ligi karşılaşmalarını yerinde izlemek mümkün değildi.



Espor Arena ile espor severlerin artık maçları canlı olarak yerinden izlemesi bekleniyor.



