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Esra Akkaya: Rengini sevdiğim evladım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Amerikalı George Floyd’un ABD’de polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Esra Akkaya sosyal medyada konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

90'lı yılların ünlü dizisi Mahallenin Muhtarları ile şöhreti yakalayan Esra Akkaya, ABD'deki ırkçı bir polisin George Floyd’u öldürmesinden sonra paylaşımda bulundu.

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Etiyopya’dan evlatlık edindiği oğlu Can Alex’le ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşan oyuncu, “Ömür boyu tutmak istediğim el. Rengini sevdiğim evladım, bizden daha güzel bir dünya yapmanı umarım.” mesajını yayınladı.

Esra Akkaya oğlu Can ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı

Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır.
Can ile birlikte dünyam değişti. Kalbim "Afrika" dedi. Ben oraya evlat edinmeye değil buluşmaya gittim. Can'ı ilk gördüğümde "oğlum" diye bağırdım. Can bütün hikayesini biliyor, her şeyin farkında. Ona "Biz birbirimiz bulduk" diyorum…
Ben 13 yaşımdan beri "çocuğumu kendim doğurmayacağım, biz onunla buluşacağız" diyordum. Bunu hep hissediyordum.
Oğlumun adı Can Alex… İki nedeni var isminin Can Alex olmasının. Ulusal bir ismi olsun dedik. Babası Fenerbahçeli biz de Can Alex olsun’ istedik.
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