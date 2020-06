Esra Akkaya: Rengini sevdiğim evladım!

Etiyopya’dan evlatlık edindiği oğlu Can Alex ’le ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşan oyuncu, “Ömür boyu tutmak istediğim el. Rengini sevdiğim evladım, bizden daha güzel bir dünya yapmanı umarım.” mesajını yayınladı.

Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır.

Can ile birlikte dünyam değişti. Kalbim "Afrika" dedi. Ben oraya evlat edinmeye değil buluşmaya gittim. Can'ı ilk gördüğümde "oğlum" diye bağırdım. Can bütün hikayesini biliyor, her şeyin farkında. Ona "Biz birbirimiz bulduk" diyorum…