Esra Albayrak'a hakaretle suçlanan zanlı gözaltına alındı, kadın örgütleri ve siyasetçilerden Albayrak ailesiyle destek ve dayanışma mesajları geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının doğum haberine sosyal medyadan hakaret içerikli yorum yapmakla suçlanan bir Twitter kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı, sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceğini aktardı.

Twitter'da @slumdogpoor adlı kullanıcının "Hani karısı kovmuştu evden, bu çocuk kimden peki?" mesajının yayınlanmasının ardından sosyal medyada hem AKP'li hem de muhalif siyasetçiler ve kadın örgütleri bu paylaşıma tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tweeti aşağılık bir saldırı olarak niteledi ve "Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız" dedi.

https://twitter.com/Canan\_Kaftanci/status/1278041638535905291

https://twitter.com/tkdfederasyon/status/1278051317336940545

Yaklaşık 15 gün önce benzer bir olay yaşayan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da kınama mesajı paylaştı ve "Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.