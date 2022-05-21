Esra Balamir'den Uraz Kaygılaroğlu'na 'oje' tepkisi! "Benim sevgilim oje sürse yanıma yaklaşamaz!"

Netflix'te yayınlanmaya başlayan Erşan Kuneri dizisinin oyuncuları arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, dizinin galasına siyah ojeli tırnaklarıyla katılmış ve bu olay sonrası sosyal medyada olay olmuştu. Eski model ve şarkıcı Esra Balamir ise bu konuyla alakalı olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Balamir, "Oje sürmek çok saçma. Benim sevgilim oje sürse yanıma yaklaşamaz! Uraz Kaygılaroğlu'na ne oluyor hiç anlamadım" açıklamasında bulundu.

NEDEN OJE SÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Erşan Kuneri galasına katılan Uraz Kaygılaroğlu'nun neden siyah ojeli tırnaklarla galaya katıldığı ortaya çıktı. Uraz Kaygılaroğlu'nun Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki kızı Ada'nın isteği üzerine oje sürdüğü çıktı.

Ortaya çıkan detayın ardından sosyal medya birçok kişi Uraz Kaygılaroğlu'nu takdir ederken, birçok kişi ise tepkilerini sürdürmeyi devam etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Uraz'ı takdir ediyorum. Sırf kızını mutlu edebilmek için bu eleştirileri göze almış" şeklinde yorumlarda bulundu.



