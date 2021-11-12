MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Balamir: Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Tolga Kulakçı

Esra Balamir: Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Tolga Kulakçı

12.11.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci evinin kirası, imajı ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor! Ciğerci'nin aşk yaşadığı mankeni Esra Balamir açıkladı. Selin Ciğerci bu iddiayla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci’nin basketbolcu bir isimle birlikte olduğu iddia ediliyordu. Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

Selin Ciğerci'nin bir mankenle aşk yaşadığı ortaya çıktı. UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, bomba aşkı patlattı.

Selin Ciğerci villasını satıyor! Yeni evinin kirası 80 bin TLSelin Ciğerci villasını satıyor! Yeni evinin kirası 80 bin TL

Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıkladı. Balamir açıklamasında "Haberim yüzde yüz net. İstediğin kadar yalanla. Ben olayı biliyorum. Ben bir şeye takarsam bulurum demiştim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
4. nişanlısıyla evlendi! 3 gün 3 gece düğün4. nişanlısıyla evlendi! 3 gün 3 gece düğün
Anahtar Kelimeler:
Esra Balamir Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

"Ormanda kayboldum" diyen genç kız bakın nerede bulundu

"Ormanda kayboldum" diyen genç kız bakın nerede bulundu

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor!

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor!

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Koltuk detayı çok konuşuldu! Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Koltuk detayı çok konuşuldu! Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor

Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.