Esra Balamir: Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Tolga Kulakçı

Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci’nin basketbolcu bir isimle birlikte olduğu iddia ediliyordu. Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

Selin Ciğerci'nin bir mankenle aşk yaşadığı ortaya çıktı. UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, bomba aşkı patlattı.

Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıkladı. Balamir açıklamasında "Haberim yüzde yüz net. İstediğin kadar yalanla. Ben olayı biliyorum. Ben bir şeye takarsam bulurum demiştim" dedi.

