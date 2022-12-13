Esra Bilgiç Twitter'da kendisi hakkında konuşanlara öyle bir cevap verdi ki... Herkes bunu konuşuyor

Esra Bilgiç son yılların en çok aranan merak edilen oyuncuları arasında! Yakında dijital platformada yayınlanacak Organize İşler dizisiyle anlaşan Esra Bilgiç, sosyal medyada kendi hakkında gerçek dışı tweet atan gençlere cevap verdi

Nur adında sosyal medya kullanıcısı , “Studybuddy’mi (çalışma arkadaşı) buldum. Esra Bilgiç’le yan yana ders çalışıyoruz şu an” yazdı. Sonrasında bir başka takipçi, “Geçen okulda beni vale sandı, aracının anahtarını uzattı; park et diye… Park etmedim(:” yorumunu yazdı.



Esra Bilgiç, bu konuşmayı görünce dayanamayıp cevap verdi.



“Merhaba, okula aracımla gelmiyorum. Marmaray ile geliyorum. Bugün İdare Hukuku mazeret sınavım var bir saate fakültede olacağım. Sizinle tanışmak isterim. Belki bu vesileyle sinema sektörü yeni bir senarist kazanır…”



