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Esra Bilgiç yeni aşkı Faruk Sabancı ile el ele! "Her şey yolunda gidiyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.09.2024 07:16
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Bir dönem Gökhan Töre ile evli olan Esra Bilgiç şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor. Hande Erçel'den sonra o da Sabancı ailesinden bir isimle birlikte. Esra Bilgiç bir aydır Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İkili el ele görüntülendi.

Esra Bilgiç yeni aşkı Faruk Sabancı ile el ele! "Her şey yolunda gidiyor"

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren son olarak da 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Gökhan Çıra ile boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzakta yaşayan Esra Bilgiç yeni bir aşka yelken açtı.

Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile birlikte. İkili ilk kez el ele de görüntülendi. Esra Bilgiç, prodüktör-DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtı.

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Çift Ulus'ta bir mekan çıkışı gayet mutlu görünüyordu. Mekandan beraber ayrılan çift, çıkışta kendilerini bekleyen muhabirleri kıramadı.

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Güzel oyuncu camını açıp muhabirlerle sohbet etti. Muhabironline'ın haberine göre; Faruk Sabancı sessiz kalırken Esra Bilgiç, "Arkadaşlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Her şey yolunda gidiyor" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada taze aşıklar için "Hande ve Nazlı'ya yeni arkadaş", "Sabancılara bir gelin daha" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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