Esra Dermancıoğlu aşkı Clobhouse’da buldu! İşte genç sevgilisi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakterine geçtiğimiz haftalarda veda eden Esra Dermancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu’nun, geçtiğimiz günlerde final yapan Sol Yanım dizisinde spor eğitmenini canlandıran 37 yaşındaki Murat Balcı ile birlikte olduğu öne sürüldü. Sürpriz ilişki, Murat Balcı’nın Clubhouse’daki profil fotoğrafını Esra Dermancıoğlu ile yanak yanağa olan bir fotoğrafla değiştirince ortaya çıktı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılan Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu, aradığı aşkı son dönemin popüler uygulaması Clubhouse'da bulduğu iddia edildi.

ESRA DERMANCIOĞLU AŞKI CLUBHOUSE’DA BULDU

Esra Dermancıoğlu, Clubhouse'da girdiği bir odada meslektaşı Murat Balcı ile koyu bir sohbete koyuldu. Bu sohbet esnasında çiftin yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kalırdı.

Murat Balcı, geçtiğimiz haftalarda final yapan Sol Yanım dizisindeki sahneleriyle gündeme gelmişti.

Murat Balcı, bugüne kadar; 'Afili Aşk', 'En İyi Arkadaşım', 'Tutsak', 'Kiralık Aşk', 'Doktorlar' ve 'Sol Yanım' gibi dizilerde rol aldı. Balcı, kaslı vücuduyla oldukça dikkat çekiyor.

