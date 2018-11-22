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Esra Dermancıoğlu:'Kendime tokat atasım var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

49 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından paylaştığı videoda kendi iradesizliğinden yakındı.

Esra Dermancıoğlu:'Kendime tokat atasım var'

Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından paylaştığı video ile isyan etti. Beş kilo fazlası olduğunu söyleyen oyuncu, “Valla kendime tokat atasım var. Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya” ifadelerini kullandı.

“KENDİME TOKAT ATASIM VAR”

Dermancıoğlu,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeter ya yeter. Gerçekten bir insan yemeğin bu kadar kölesi olmaz. Bu bir problem olmamalı. Onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim, makarna mı yiyeyim, kebap mı yiyeyim? Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya. Valla kendime tokat atasım var. Hayır kilolu da değilim gerçekten değilim. Fazla olan beş kiloyu bir türlü veremiyorum. Çok sinirim bozuk vallahi yeter ya” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
esra dermancıoğlu kilo fazlası

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