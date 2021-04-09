MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç aldatılma itirafı! Sözleri erkekleri de şaşırtacak cinsten

Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç aldatılma itirafı! Sözleri erkekleri de şaşırtacak cinsten

09.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Murat Balcı’yla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Esra Dermancıoğlu, Youtube'da Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Eşinin kendisini aldattığını anlatan Esra Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil" ifadelerini kullandı.

Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç aldatılma itirafı!

Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı:
"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun? dedim. Evet dedi. Sonra konuştuk çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."

ŞOKE EDEN İTİRAF

ŞOKE EDEN İTİRAF
Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" açıklamasında bulundu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı 'Behice' karakteriyle adını duyuran 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu.

Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Esra Dermancıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
mutasyona uğramış kadın. bu ne ya.

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı

Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı

Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi

Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi

Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var

Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var

Camdaki Kız'a damga vuran banyo sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Camdaki Kız'a damga vuran banyo sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final bölümünden şaşırtan fragman

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final bölümünden şaşırtan fragman

Montunu mendil satan çocuğa verdi; o anları bir sürücü görüntüledi

Montunu mendil satan çocuğa verdi; o anları bir sürücü görüntüledi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.