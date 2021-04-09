Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç aldatılma itirafı! Sözleri erkekleri de şaşırtacak cinsten

"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun? dedim. Evet dedi. Sonra konuştuk çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."