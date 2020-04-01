Esra Dermancıoğlu'nun karantina pişmanlığı: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım!

Evinden sık sık yaptığı canlı bağlantılarla ve çektiği eğlenceli videolarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, evde oturmaktan sıkıldığını anlattı.

'SENİN EVDE KOCAN VAR BEN NE YAPAYIM?'

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes yenge' karakteriyle adını duyuran oyuncu, bir arkadaşıyla canlı yayında dertleşirken, "Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok ıhhh" şeklindeki sözleri dikkat çekti.



Arkadaşını ve takipçilerini yaptığı esprilerle güldüren Dermancıoğlu, evinden market alışverişi için dahi çıkmadığını söyledi. Sipariş verdiği ürünleri ve su damacalarını kapı önünde beklettiği anları takipçilerine izleten oyuncu, "Bakın iki gündür bunları bile eve sokmuyorum, burada kapı önünde bekliyorlar" ifadelerini kullandı.



