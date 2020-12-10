MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Dermancıoğlu ve takipçisi arasında meme polemiği

Esra Dermancıoğlu ve takipçisi arasında meme polemiği

10.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esra Dermancıoğlu ve takipçisi arasında meme polemiği

Karantina sürecinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren oyuncu Esra Dermancıoğlu göğüsleriyle ilgili gelen bir yoruma tepkisiz kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde 52 yaşına basan Esra Dermancıoğlu yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Esra Dermancıoğlu paylaşımına "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü. Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulundu.

Ekran Alıntısı

Dermancıoğlu'na takipçisi "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi.

Ünlü oyuncu takipçinin bu yorumuna "Evet ya da kötü insanların memeleri sarkık iyi insanların memeleri hep dik şey gibi bazı insanların beyinleri küçük bazılarının büyük gibi di mi?" yanıtını verdi.

Dermancıoğlu'nun bu yorumuna takipçilerinden beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
'Eşinizi kenarda köşe sıkıştırıp...''Eşinizi kenarda köşe sıkıştırıp...'
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'dan Derin'e büyük şok

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'dan Derin'e büyük şok

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

İlginizi Çekebilir

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Diğer Haberler

Ayşe Kökçü gelinlikli pozuyla beğeni topladı

Usta oyuncuyu tanıdınız mı? Beğeni yağdı

Demi Rose Kenya'da! Kırmızı bikinisiyle fil barınağına gitti

Kenya'da fil barınağına bikiniyle gitti

Doğa Rutkay: Eşinizi kenarda köşede sıkıştırıp...

'Eşinizi kenarda köşe sıkıştırıp...'

Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlemesi olay oldu

Son paylaşımı olay! Karantina odasına...

Buket Aydın Emir Sarıgül'ü Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiyle mi aldattı? Buket Aydın isyan etti

Aldatma iddiaları çileden çıkardı! 'Evliyken boşanan tek ben değilim'

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı'dan itiraf! Gelen yoruma bomba yanıt

Paylaşımına gelen yoruma sessiz kalmadı olay oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.