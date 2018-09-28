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Esra Dermancıoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Seyircinin karşısına Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukkaddes rolüyle çıkan Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir hesaplaşmaya girişti.

Esra Dermancıoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Bundan yaklaşık sekiz yıl önce yayınlanan ve dönem büyük ilgi uyandıran Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde Beren Saat ile birlikte oynayan Esra Dermancıoğlu hayat verdiği Mukaddes yenge karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kötü yenge rolüyle öne çıkan Dermancıoğlu dizi sonrasında da kendisinden söz ettirmeye devam etti. Beren Saat’le olan dostluğunu set dışına da taşıyan ve pek çok gece gezmesinde muhabirler tarafından görüntülenen Esra Dermancıoğlu dizinin yayınlanmaya başladığı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve altına yazdıklarıyla adeta o görüntüsüyle küçük bir hesaplaşma yaşadı. İşte Dermancıoğlu’nun o satırları:

“Ya arkadaşlar böyle bi tip olabilir mi? Bundan 10 yıl once falan Fatmagulümüzün, Beren Saat canım can dostum dizisinin fotoğraf çekiminden… İlk televizyon işim ve gazetedeki ilk fotoğrafım… Gazetede sabah gördüğümde ağlama ile ölerek gülme krizine girdiğimi hatırlıyorum. ‘O çene, o bakış kim o? Evet benim ama neden? Ne olmuş olabilir o fotoda…’ O zaman böyle yorumlar vardı. “Fatmagül’ün yengesini mi yoksa eniştesini mi oynayacak bu oyuncu” Olsun ne tatlı dizi idi… Çok güzelim be bu fotoda”


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