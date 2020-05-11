Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Geçen hafta Esra Elönü’nün Ülke TV’de sunduğu “Arafta Sorular” programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Biz çok donanımlıyız maddi manevi olarak. Bizim sitede halen 3-5 kişi var, benim listem hazır” ifadelerini kullanması tepkilere neden olmuştu.

Gündemde yerini koruyan tartışmalara TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da dahil oldu. Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube programına katılan Arınç, Sevda Noyan hakkında, “Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek” ifadelerini kullanmıştı. Arınç, Esra Elönü’den de “Zaman zaman beni korkutur” diye bahsetmişti.

ESRA ELÖNÜ'DEN ARINÇ'A TEPKİ

Elönü, Twitter'dan Arınç’a yönelttiği sözlerde, “Konuşan maklube tepsisi Arınç’ın canlı istifrasını gördüm. Pensilvanya ceketiyle yamadığı avukatlık cübbesini giysin kendi adamlığını yargılasın. Ben kendisini korkutuyorsam ne büyük şeref, söylemindeki ucuzluk da şimdiye kadar gösterdiği tırsmışlığın siyasi Cv ‘sidir” ifadelerini kullandı.



