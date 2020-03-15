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Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Elönü'nün ölüm nedeninin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olup olmadığı araştırılırken, Esra Elönü ise Koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.

Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

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İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken, Esra Elönü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi.


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