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Esra Erol, 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:27 | Son Güncelleme

Birbirinden farklı konu ve konuklarla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün yaşanan olay izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Birbirinden farklı konu ve konuklarla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün yaşanan olay izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtardı.

70 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızları N.K.’yi bulmak için Emin-Fatma Kaya çifti Esra Erol’da programına katıldı. 8 Nisan tarihinde programa katılan gözü yaşlı aile, adeta dedektif gibi kızlarını aradıklarını fakat bulamadıklarını ifade etti. Nazan Kaya’nın kuzeni canlı yayına bağlanarak, kendisini en son 1 Nisan’da Taksim’de yaşlı bir adamın yanında gördüğünü, kuzenini almaya çalıştığını fakat yaşlı adam tarafından püskürtüldüğünü ifade etti.

O günün güvenlik kameralarını inceleyen Esra Erol’da ekibi o görüntülere ulaştı. Görüntüler yayınlandıktan hemen sonra, o kişinin kimliği tespit edildi. 48 yaşında olduğu ve kadın ticareti yaptığı öğrenilen Hasan C. aynı gün yayına bağlanarak hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Hasan C. bir sonraki gün canlı yayına katıldı ve N.K.’nin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Aynı gün içinde 70 gündür kayıp olan N.K. canlı yayına geldi.

Canlı yayında Hasan C.’nin çelişkili ve yalan ifadeleri emniyet güçlerinin de dikkatinden kaçmadı. Emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek, yayın sonu Hasan C.’yi gözaltına alınmak üzere karakola götürüldü. 17 yaşındaki N.K. ise, Çocuk Büro Amirliği tarafından karakola götürüldü.

Canlı yayında her şeyi itiraf etti
Hasan C. tarafından alıkonduğunu ve istismar edildiğini canlı yayında itiraf eden N.K., “Bana uyuşturucu madde kullandırdı, tehdit ve şantajla beni bir eve kapattı. Zorla beraber oldu. Bana yalan söylememi ve ailemin yanına dönmemem gerektiğini söyledi. Korktuğum için bir şey yapamadım. Evden kaçtığım için çok pişmanım.” dedi.
Gözaltına alınan 48 yaşındaki Hasan C. ise ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. N.K. ve ailesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

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