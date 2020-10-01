Esra Erol’a katıldığı öğrenilen MasterChef Duygu kimdir? Eşi tarafından aldatılmıştı! Duygu Acarsoy kimdir?

MasterChef yarışmasındaki en çok merak edilen ve en fazla konuşulan isimlerden olan MasterChef Duygu, yarışma sırasında yine izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son olarak Esra Erol’a katıldığı öğrenilen MasterChef Duygu Acarsoy programda anlattıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Nişanlısı tarafından aldatıldığı öğrenilen Duygu aynı zamanda eski eşi tarafından şiddet gördüğünü anlatmıştı. Şimdi Duygu Acarsoy ile ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Peki, MasterChef Duygu kaç yaşında? MasterChef Duygu nereli? MasterChef Duygu gözleri lens mi?

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

MasterChef Duygu Esra Erol tarafından sunulan bir programa katıldığı öğrenildiğinde çok daha fazla merak edilmeye başlandı. Bu nedenle Duygu Acarsoy kimdir şeklinde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Masterchef Duygu yaş olarak şu an 35 yaşında. 35 yaşında olduğu bilinen Duygu, 2008 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünden mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen olarak görev yapan Duygu, MasterChef yarışmasına da Ankara’dan katılıyor. MasterChef Duygu Almanya ve İspanya’da çeşitli eğitimler aldı ve çok sayıda yerde şef olarak çalıştı.