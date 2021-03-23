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Esra Erol'a ne oldu? Kibar Ünvar, Esra Erol'a saldırı mı yaptı? Gerçeği canlı yayında açıkladı

23.03.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının ünlü sunucusu Esra Erol canlı yayında hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Daha önce işlediği Kibar olayının ardından tehdit aldığını ifade eden Esra Erol'un, Kibar'ın çocukları tarafından evine saldırıldı haberleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Kibar Ünvar, Esra Erol'a saldırı mı yaptı? İşte, Esra Erol'un açıklaması...

Esra Erol'a ne oldu? Kibar Ünvar, Esra Erol'a saldırı mı yaptı? Gerçeği canlı yayında açıkladı

Atv ekranlarının sevilen sunucu Esra Erol, canlı yayında hakkında konuşulan iddialara cevap verdi. Kocasını öldürdüğü düşünülen Kibar olayının ardından tehdit alan ünlü sunucunun evine saldırıldığı ve kendisinin sinir kriz geçirdiği haberleri sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Kibar'ın Esra Erol'a saldırdığı doğru mu? İşte, Esra Erol'dan açıklama...

KİBAR ÜNVAR ESRA EROL'A SALDIRDI MI?

Sosyal medyada çok konuşulan Kibar Ünvar'ın, kocasını öldürmek ile suçlanmasının ardından ünlü sunucu Esra Erol, Kibar'ın çocukları tarafından tehdit edildi. Çıkan bazı haberlere göre; Esra Erol'un evine bir saldırı düzenlendiği ve eve döndüğünde camlarının kırık olduğu gören Esra Erol'un, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Ünlü sunucu canlı yayında yaptığı açıklamada yalan haberlerin bu kadar hızlı yayılmasına anlam veremediğini ve ortaya atılan bu iddiaların ise gerçek olmadığını ifade etti.

ESRA EROL'DA KİBAR OLAYI

Yalnız olmak istemeyen Halil İbrahim'in ikinci evliliğini yaptığı Kibar'ın kendisini dolandırdığı iddiası ile Esra Erol'da programına başvurmasının ardından ilginç olaylar peş peşe geldi. Başlık parası olarak 35 bin TL verdiği kibara toplamda 85 bin TL veren Halil İbrahim kısa sürede terk edildi.

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Esra Erol'da programında yüzleşen ikili ise canlı yayında yüzleşerek gergin anlar yaşadı. Bu olayın perde arkasında ise Kibar'ın geçmişte kocasını öldürdüğü iddiası gündemi sarstı.

Esra Erol'un eşini nasıl kaybettiği sorması ile ünlü sunucuya "Beni şaşırtmaya çalışıyorsun" diye çıkışan Kibar, önce eşinin ölüm nedeninin kanser olduğunu söylemişti. Ancak, daha sonra eşinin silahla vurularak öldüğü ortaya çıktı. Kibar ise bu kez eşinin kendisini yanlışlıkla tüfekle vurduğunu ve öldüğünü ancak kendisinin bunu fark etmeyerek eşini yatağına yatırdığını anlattı. Gerçeklikten kopuk bu anlatımların ardından ölen eşin kardeşi yayına bağlanarak abisinin Kibar tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Kibar ise daha sonra canlı yayına çıkmama kararı aldı.

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