Esra Erol'a ne oldu? Kibar Ünvar, Esra Erol'a saldırı mı yaptı? Gerçeği canlı yayında açıkladı

Atv ekranlarının sevilen sunucu Esra Erol, canlı yayında hakkında konuşulan iddialara cevap verdi. Kocasını öldürdüğü düşünülen Kibar olayının ardından tehdit alan ünlü sunucunun evine saldırıldığı ve kendisinin sinir kriz geçirdiği haberleri sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Kibar'ın Esra Erol'a saldırdığı doğru mu? İşte, Esra Erol'dan açıklama...

KİBAR ÜNVAR ESRA EROL'A SALDIRDI MI?

Sosyal medyada çok konuşulan Kibar Ünvar'ın, kocasını öldürmek ile suçlanmasının ardından ünlü sunucu Esra Erol, Kibar'ın çocukları tarafından tehdit edildi. Çıkan bazı haberlere göre; Esra Erol'un evine bir saldırı düzenlendiği ve eve döndüğünde camlarının kırık olduğu gören Esra Erol'un, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Ünlü sunucu canlı yayında yaptığı açıklamada yalan haberlerin bu kadar hızlı yayılmasına anlam veremediğini ve ortaya atılan bu iddiaların ise gerçek olmadığını ifade etti.

ESRA EROL'DA KİBAR OLAYI

Yalnız olmak istemeyen Halil İbrahim'in ikinci evliliğini yaptığı Kibar'ın kendisini dolandırdığı iddiası ile Esra Erol'da programına başvurmasının ardından ilginç olaylar peş peşe geldi. Başlık parası olarak 35 bin TL verdiği kibara toplamda 85 bin TL veren Halil İbrahim kısa sürede terk edildi.