Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol'da Palu ailesini hatırlatan bir üç harfliler olayı patlak verdi. Ayfer Duran isimli kadın rüyalar gördüğünü ve cinlerle görüştüğünü söyleyerek önce kendi annesi ve kardeşleri ile bağını kesti. Ardından da 'nikahımız düştü' diyerek eşi Şaban Beye cephe aldı. Oğlu Muhammed ile kızı Semanur'u ve 11 yaşındaki kızını kendi tarafına çeken Ayfen Hanım, komşu çocukları Özer'i bu gruba dahil etti. Cinlere inanıp 4 kişiyle İstanbul'a kaçan Ayfer Hanım, yayında gerilim çıkardı. Esra Erol canlı yayını kesmek zorunda kaldı.

İşte canlı yayında yaşanan olaylar...

Önce bilmeyenler için kısa bir özet verelim. Ayfer Duran, cinlerle görüşmeye başlayınca tamamen değişti. Çocuklarını da etkisi altına alan Ayfer Duran, 'Babanız ölecek' demeye başladı. Kardeşine de 'Eşin kötü yola düşecek, sen öleceksin, kızın kaçacak' diyen Ayfer Hanım, kardeşi rüyasına inanmayınca onunla da tüm irtibatını kesti. Annesi de rüyalarına inanmıyor diye ona da cephe alan Ayfer Hanım, çocukları ile birlikte 6 ay önce Iğdır'dan İstanbul'a kaçtı.

Ayfer Hanım sadece çocuklarını değil, oğlunun arkadaşı Özer'i de etkisi altına almıştı. Rüyaları ile onu da kendine bağlayan Ayfer Hanım, 25 yaşındaki Özer'i de yanına alıp çocukları ile birlikte bir gün Iğdır'dan kaçıp İstanbul'a taşındı. Şaban Bey aylarca aradıktan sonra eşini bulup kapısına gitti ama küfür ve hakaretlerle kovuldu. Ayfer Hanımın annesi de yalvarıp yakarsa da eve alınmadı.

Tahsin Bey ile Çiğdem Hanım, tek oğulları olan Özer'in Ayfer Hanım ile birlikte kaçtığını öğrenince şoke oldular. Oğullarının peşinden İstanbul'a geldiler. Kapıyı çalıp çocukları ile görüşmek istediklerinde Ayfer Hanım ile çocuklarının engeline takıldılar. Çocukları Özer ise tamamen onlara cephe almıştı ve ailesiyle görüşmek istemiyordu.

Şaban Beyin eşini, Tahsin ve Çiğdem Hanım'ın ise oğullarını aramak için çıktığı Esra Erol'da olayın detayları da ortaya döküldü. Ayfer Hanım'ın ekrana yansıyan hal ve tavırları garip kaçarken, kızı Semanur'un çok sevdiği babasına nefretle yaklaşması şaşırttı. Özer ise tamamen garip kaçan gerekçeler sundu Esra Erol 'Bunda başka bir iş var' diye üstelemek zorunda kaldı.

Esra Erol'un ısrarları sonucu Özer'in açıkladığı ailesini terketme sebebi akıllara zarardı. Bacağında menisküs yırtığı olduğunda babasının kendisine inanmadığını belirten Özer, bu yüzden tüm ailesi ile ilişkisini kesmiş. Bunun üzerine babası Tahsin bey devreye girdi ve 'biletini aldım, parasını verdim, Erzurum'a profesöre gitmesini istedim' diyerek Özer'in iddiasını çürüttü. Esra Erol bunun üzerine 'gerçek sebep ne' diye ısrar edince bu kez Özer "Ailesinden şefkat göremediğini" iddia etti. Babası Tahsin bey "Ben televizyonu kıracak kadar fanatik Galatasaraylıyım. Oğluma 5 yaşından beri her yıl Fenerbahçe forması aldım. Şefkatli bir baba olmasam bunu yapar mıydım' diye sordu.

Esra Erol bunun üzerine 'gerçek sebep ne' diye ısrar edince bu kez Özer "Ailesinden şefkat göremediğini" iddia etti. Babası Tahsin bey "Ben televizyonu kıracak kadar fanatik Galatasaraylıyım. Oğluma 5 yaşından beri her yıl Fenerbahçe forması aldım. Şefkatli bir baba olmasam bunu yapar mıydım' diye sordu.

CANLI YAYINI KESTİ Canlı yayının karıştığı dakikalar ise Özer'in iki gözü iki çeşme ağlayan annesi konuşunca yaşandı. Oğlu geri dönsün diye Ayfer Hanımdan bile özür dileyen Çiğdem Hanım, Semanur'un 'oynuyorsun' suçlamalarına maruz kaldı. Çiğdem Hanım, Ayfer Hanım'ı işaret ederek, 'Bana sürekli parmak sallıyor. Beni tehdit ediyor. Sürekli bir şeyler mırıldanıyor. Ben korkuyorum' dedi. Semanur bunun üzerine ona hakaret etmeye başladı. Söylenen sözler Tahsin beyi çileden çıkarttı. Bir anda stüdyoda ortalık karıştı. Tahsin Bey ayağa fırlayınca Esra Erol canlı yayını kestirdi.