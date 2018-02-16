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Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 21:24 | Son Güncelleme

Sunucu ve televizyon programcısı Esra Erol, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 3 ve 4,5 yaşındaki iki çocuğa tecavüz edildiği haberlerinin ardından canlı yayında isyan etti. Sosyal medyada herkes tecavüzcüler için “idam” isterken, Erol da bu iğrenç olaya kayıtsız kalmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine seslendi.

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

'BİZ ANNEYİZ, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SUSMAYACAĞIZ'
Esra Erol, “Hani bizim inancımızda çocuk kokusu cennet kokusuydu. Ben bu ülkede yasayan tüm çocukların annesiyim, onlara zarar veren, duygularını bedenini yaralayan her eylemin karşısındayım.” diyerek şunları kaydetti:

“Her gün bu haberleri duymaktan tecavüzün suç olduğunu bazı insanlara hala anlatılmaya çalışılmasından yoruldum! Mevcut yasal düzenlemeler ya yeterli değil, ya da etkin uygulanmıyor. Bu mücadelemde yalnız olmayacağımı, tüm annelerin arkamda olacağına eminim. Biz anneyiz, çocuklarımız için susmayacağız. Çünkü biz onları korumakla yükümlüyüz. Çocuklar geleceğimizdir, çocuk istismarına son. Çocuk susar sen susma!”

DEMET AKALIN VE IŞIN KARACA’DAN DESTEK
Öte yandan yayına bağlanan ve bu konuda öncülük eden ünlü isimler Demet Akalın ve Işın Karaca, “Bu konuda yapılması gereken neyse, biz hazırız. Çocuk istismarına hayır, susmak suça ortak olmak olur, susmayacağız” diyerek Esra Erol’un çağrısına destek oldu.

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Esra Erol atv

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