Esra Erol'da Ahmet ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Fatma'nın 'aldatma' iddiası stüdyoda buz kestirdi... Meğer 2,5 aylık bebek...

Annesi Melahat Oruç'un programa başvurmasıyla yaşadığı dramı Türkiye'nin öğrendiği, yüzde 45 engelli raporu bulunan Fatma'nın bebek sahibi olmasından korkan Esra Erol'un korktuğu oldu. Esra Erol Fatma ile bebeğini ve annesini doktora gönderince içler acısı gerçek de ortaya çıktı; bebek sağlıklı beslenmemekten bir deri bir kemik kalmış, pislik nedeniyle mikrop kapmıştı.

ESRA EROL'U ÇİLEDEN ÇIKARDI

Fatma programa aylar sonra döndüğünde Esra Erol'u çıldırtan konuşmalar yaşandı.

Ünay hanım programa bağlanıp kendisinin 5 yaşında konuşma engelli bir çocuğu olduğunu ve devletten bunun için yardım aldığını söyledi.

İDDİALARI REDDETTİ! SONRA...

Fatma'nın kendisine iftira attığını, hiç karşılaşmadıklarını öne süren Ünay, "Yalan söylüyor" dedi.

Esra Erol, Ahmet Kaymaz'ın Ünay hanım için "Sevgilim, onunla evleneceğim" söylemlerini sorunca Ünay hanım "Kendisi beni sevmiş olabilir. Özel konulara girmek istemiyorum" diye konuştu.

AHMET AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Ahmet ise Önay'la 6-7 aydır ilişkisi olduğunu, Ünay'ı sevdiğini ve Fatma ile boşanınca evlenmek istediğini itiraf etti.

Esra Erol bebeğin hali ve Ahmet'in vurdumduymazlığı karşısında küplere bindi.

