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  4. Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay: Karım başka kadınla kaçtı!

Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay: Karım başka kadınla kaçtı!

20.05.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un dün yayınlanan programına Ferdi Şimşek anlattıkları damga vurdu. Mersin'den gelen Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirdi. Ferdi bey, eşinin internette tanıştığı Serpil Arıkan adınla bir kadınla kaçtığını öne sürerek şaşkına çeviren anların yaşanmasına neden oldu.

16 Nisan'da evi terk eden eşini Esra Erol'un prpgramına katılarak aramaya koyulan Ferdi Şimşek, anlattıklarıyla programa damga vurdu.

Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi. Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek şunları söyledi: Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı. 16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıktı. Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim. Ben de ablasına bıraktım. Ertesi gün aradım saat 12 gibi. 10-15 kere aradım açmadı. Saat üç gibi mesaj attı ve 'Bir daha o eve dönmeyeceğim, boşanma davası açıyorum' dedi.

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Esra Erol yaşanan olayla ilgili, "Serpil Arıkan Cansen Şimşek'i belki çevresinden biri ile tanıştırıp bundan dolayı kaçmış olabileceğini belirtti. Mesajın ardından eşi hakkında kayıp başvurusu yapan Ferdi Şimşek, ertesi gün Serpil Arıkan'ın numarasını bulduğunu ve konuştuğunu belirtti. Serpil Hanım'ın eşinin yanında olmadığını söylediğini dile getirdi.

Ferdi Şimşek yaşanan olayın detayları ile ilgili, "Ben aradıktan sonra gidip emniyete imza vermişler. Şu an Adana Kozan'dalar" Serpil’in iki ismi daha var. Sibel ve Deniz olarak.

''EŞİME HAP İÇİRDİLER''

Tüm bu yaşananların ardından eşiyle Adana’da görüştüğünü belirten Ferdi, "Seni istemiyorum dedi ama benimle konuşan kişi sanki eşim değildi. Benim düşüncem eşimin aklına girip hap içirdiler" iddialarında bulundu. Yanında Serpil’de vardı.

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ŞOKE EDEN İDDİA: KENDİSİ KADIN TİCARETİ YAPIYOR

Bu sözler üzerine Ferdi Şimşek, eşinin tehdit edildiğini bu korktuğu için dönemediğini belirtti. Öte yandan eşinin babası da stüdyoda gözyaşı döktü. Programa katılan ismini vermek istemeyen bir izleyici herkesi şoke eden bir iddiada bulundu. Telefonla bağlanan kadın, "Serpil Arıkan'ı tanıyorum. Kendisi kadın ticareti yapıyor" dedi.


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Esra Erol Esra Erol'da
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