Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay: Karım başka kadınla kaçtı!

16 Nisan'da evi terk eden eşini Esra Erol'un prpgramına katılarak aramaya koyulan Ferdi Şimşek, anlattıklarıyla programa damga vurdu.

Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi. Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek şunları söyledi: Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı. 16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıktı. Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim. Ben de ablasına bıraktım. Ertesi gün aradım saat 12 gibi. 10-15 kere aradım açmadı. Saat üç gibi mesaj attı ve 'Bir daha o eve dönmeyeceğim, boşanma davası açıyorum' dedi.

Esra Erol yaşanan olayla ilgili, "Serpil Arıkan Cansen Şimşek'i belki çevresinden biri ile tanıştırıp bundan dolayı kaçmış olabileceğini belirtti. Mesajın ardından eşi hakkında kayıp başvurusu yapan Ferdi Şimşek, ertesi gün Serpil Arıkan'ın numarasını bulduğunu ve konuştuğunu belirtti. Serpil Hanım'ın eşinin yanında olmadığını söylediğini dile getirdi.