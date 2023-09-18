Esra Erol'da aranan kızın cinsiyet değiştirdiğini duyanlar şaştı kaldı! Canlı yayında şoke eden anlar

Yeni sezon bölümleri izleyici karşısına çıkan Esra Erol’da programına akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sevilen isim Esra Erol’un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol’da programına katılan Alper ailesinin başına gelenler duyanları çok şaşırttı.

"Kızımız Seda sosyal medyada tanıştığı Sıla ve annesi tarafından kandırıldı." diyen Alper ailesi yaşadıklarını anlattı.

"YÜZÜM ERKEK YÜZÜNE BENZİYORMUŞ"

Seda'nın babası Halil Bey yaptığı açıklamada "Sıla geldi ocağımızı batırdı. Doğum günü için Bursa'ya gitti sonra geldi. Seda ‘Yüzüm erkek yüzüne benziyormuş’ dedi" iddiasında bulundu.

Halil Bey daha sonra ise Seda’ya hormon testi yaptırdıklarını ve doktorun hormonlarda herhangi bir anormallik tespit etmediğini aktardı.

"Sen kadınsın senin beynini kim yıkadı" diyen Halil Bey Seda’nın Bursa’dan geldikten sonra kendilerini evden kovduğunu, kızının kas hastası erkek kardeşini ise yataktan ittiğini iddia etti.

Esra Erol’da programına bağlanan Sıla’nın annesi Sima'nın sözleri dinleyenleri şoke etti.

Seda’nın yanlarında olduğunu kabul eden Sima Hanım "9 aydır benim kızımla sosyal medyada tanışıyorlar. Seda'nın malını mülkünü kızım almamıştır. Gelip görebilirler" dedi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sima Hanım daha sonra Seda’nın cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiğini anlattı. Seda’nın yeni isminin Demir olduğu da Esra Erol’da programında ortaya çıktı. Seda ise sadece programdan fotoğraflarının kaldırılmasını isteyerek, iddialara yanıt vermeyeceğini aktardı.

