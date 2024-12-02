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Esra Erol'da Caner Toygar neden yok? Ayrılık kararı mı aldı? Paylaşımı olay oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.12.2024 15:32
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Fenomen damat adayı Caner Toygar, yıllarca Esra Erol'un programında muhabirlik yapıyordu. Toygar, yaptığı paylaşımla Esra Erol'da programından ayrıldığını açıkladı.

Esra Erol'da Caner Toygar neden yok? Ayrılık kararı mı aldı? Paylaşımı olay oldu...

"Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan Caner Toygar, bir süre izdivaç programlarında yer aldıktan sonra Esra Erol'da programında muhabirlik yapmaya başlamıştı.

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Caner Toygar'ın elinden tutan Esra Erol, yıllarca birlikte çalıştığı ekip arkadaşı Caner'i en mutlu gününde de yalnız bırakmamıştı. Esra Erol ve kocası Ali Özbir takı merasiminde taktıklarıyla dikkat çekmişti. Çift poşet dolusu parayı Caner'e takmıştı. Caner o anları "Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük" notuyla yayınlamıştı.

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Sevilen isim ise Esra Erol'da programına çıkmayınca merak edildi. Caner Toygar'ın neden programda olmadığı merak edildi.

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AYRILIK KARARI ALDI!

Caner Toygar, emek verdiği Esra Erol'da programıyla ilgili şaşırtan bir paylaşım yaptı. Toygar, yaptığı paylaşımda "Programdan ayrılma kararı aldım" dedi. Ayrıca, muhabir arayışı olan programlardan gelecek tekliflere açık olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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