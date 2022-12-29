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Esra Erol'da Gamze Eler, Erdi'nin üstüne atlamıştı! Deniz Akkaya "Benim de böyle bir anım var"

29.12.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programına katılan Gamze Eler'in bir anda canlı yayın sırasında Erdi Harmancı'ya saldırması herkesi şoke etti. Esra Erol ne yapacağını bilemezken görüntüler sosyal medyada da gündem olmuştu. Programdaki o anları paylaşan Deniz Akkaya bakın ne dedi.

Esra Erol'da Gamze Eler, Erdi'nin üstüne atlamıştı! Deniz Akkaya "Benim de böyle bir anım var"

Esra Erol'da programında sık sık herkese hayrete düşüren anlar yaşanıyor. Esra Erol'da programında Erdi ve Gamze arasında yaşananlar herkesi şoke etti. Gamze, Erdi'nin kendisine şantaj yaptığını iddia ederek Erdi'yi suçladı. Erdi ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Bu sırada küfürler hava uçuştu ve Gamze bir anda Erdi'nin üstüne atladı.

Bu anlarda arada kalan Esra Erol da ne yapacağını bilemedi. Sosyal medyayı sallayan anlardan sonra Deniz Akkaya da bu anları paylaştı.

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Akkaya açıklamasında "Vallahi benim de böyle bir anım oldu, kınamayalım. En doğrusu ilişki yaşamamak kökten çözüm" diyerek güldürdü.

Herkes Akkaya'nın yaşadığı anının ne olduğunu ise merak etti.

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Deniz Akkaya Esra Erol sosyal medya ele

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