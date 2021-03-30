MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da görenlerin aklına Müge Anlı geldi! Sosyal medyanın dilinde

Esra Erol'da görenlerin aklına Müge Anlı geldi! Sosyal medyanın dilinde

30.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da aynı adama kaçan iki elti konuşulurken sosyal medyanın gündemine Müge Anlı'daki Zeynep Ergül de girdi. Hamide Duran ve Ergül'ün benzerliği olay oldu.

Esra Erol'da görenlerin aklına Müge Anlı geldi! Sosyal medyanın dilinde

Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

Daha sonra 2 elti stüdyoya bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattı. Ancak sosyal medya bu konuyla ilgilenmedi. Sosyal medyada Esra Erol ve eltilerden Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman gündem oldu.

Hamide Duman'ın görüntüsünün Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'e benzerliği olay oldu.

600x400-turkiyenin-konustugu-zeynep-ergule-buyuk-sok-1576054387341

Sosyal medya kullanıcıları iki ismi bir araya getirerek paylaşımlarda bulundu. İşte Twitter kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları:

1

2

3

4

5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması!Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu'ndan açıklama

Kanser haberinden sonra paylaştı! Cem Yılmaz'dan destek

Şenol İpek kimdir? Bircan Bali'nin eski eşi kimdir?

Şenol İpek kimdir?

Estetik sonrası hastanelik olduğu iddia edilmişti! Şeyma Subaşı'ndan iddiaları yalanlayan kalçalı paylaşım

İddiaları yalanlayan 'kalçalı' paylaşım

Cardi B uslanmıyor! Yeni dövmesini göstermek için soyundu

Cardi B uslanmıyor! Soyunmak için hep bir bahanesi var

Ferzan Özpetek’in projesinde oyuncu değişikliği! Burak Deniz ile Can Yaman çekişmesi...

Burak Deniz ile Can Yaman çekişmesinin sonucu belli oldu

Doğum gününü çıplak kutlayan Demi Rose yine soyundu

Elinde pembe gülüyle... Demi Rose yine soyundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.