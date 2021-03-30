Esra Erol'da görenlerin aklına Müge Anlı geldi! Sosyal medyanın dilinde

Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

Daha sonra 2 elti stüdyoya bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattı. Ancak sosyal medya bu konuyla ilgilenmedi. Sosyal medyada Esra Erol ve eltilerden Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman gündem oldu.

Hamide Duman'ın görüntüsünün Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'e benzerliği olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları iki ismi bir araya getirerek paylaşımlarda bulundu. İşte Twitter kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları:



