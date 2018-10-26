Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Türkiye günlerdir resmi nikahlı eşi Mesut Gürleyik'i bırakıp yasak aşkı Cemil Arslan ile kaçan ardından da Davut diye bir sevgilisi daha olduğunu öğrenen Gülcan Gürleyik'i konuşuyor.

Gülcan'ın üç aylık kızının kimden olduğunu bulmak için DNA sonucunun açıklanması bekleniyordu. Ve tüm gerçekler ortaya çıktı.

EŞİNİ BAŞKA BİR EVE GİRERKEN GÖRDÜ

Televizyon programına Mesut Gürleyik, bir buçuk yıllık eşi Gülcan Gürleyik'in evi terk ettiğini ve o zaman Gülcan'ın başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğini anlattı.

Mesut, bir gün Gülcan'ı takip ettiğini ve eşini bir eve girerken gördüğünü söyledi. Kapıyı çaldığında evin Cemil Arslan diye birisine ait olduğunu ve eşiyle konuştuğunda Gülcan'ın, çocuğun Cemil'den olduğunu söylediğini ileri sürdü.

"ÇOCUĞUM CEMİL'DEN, DNA TESTİ YAPILABİLİR"

Ardından programa telefonla yayına bağlanan Gülcan Gürleyik, "Benim bir ailem var. Cemil Arslan, ben onunla evliyim. Kimse burada beni zorla tutmuyor. Çocuğum Cemil Arslan'dan, DNA testi yapılabilir" dedi.

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