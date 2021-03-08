Esra Erol'da Halil İbrahim - Kibar olayı nedir? Esra Erol 8 Mart!

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da hafta içi her gün işlediği konular ile gündeme geliyor. Esra Erol'da programında bugün Halil İbrahim ve Kibar olayı gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Canlı yayına dolandırıldığı iddiasıyla gelen İbrahim, Esra Erol'da programında Kibar ile karşı karşıya geldi. Peki, Esra Erol'da İbrahim ve Kibar olayı nedir? İşte, çok konuşulan İbrahim ve Kibar olayı!

Esra Erol'da Halil İbrahim ve Kibar olayı ne?

Geçtiğimiz günlerde Halil İbrahim, yalnız kalmak istemediği için evlendiği Kibar tarafından dolandırıldığı iddiası ile Esra Erol’da programına başvurdu. Halil İbrahim, Kibar ve kardeşim diye tanıştırıldığı Hakkı’nın kendisinden 35bin lira başlık parası istediğini söyledi. Halil İbrahim, ikiliye toplamda 85bin TL vererek dolandırıldığı iddia etti.

Halil İbrahim ile canlı yayında yüzleşen Kibar, “Asıl İbrahim beni dolandırıldı” deyince, programda gergin anlar yaşandı. İkili arasında çıkan tartışmada her iki taraf da birbirini suçladı. Esra Erol’da 8 Mart yayınında yaşanan bu olayın bir süre daha gündemde kalmaya devam edileceği düşünülüyor.



