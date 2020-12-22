Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol’da' adlı programda, anne kızın aşık olduklarını açıkladıkları kişinin dini duyguları istismar ederek başkalarını da mağdur ettiği iddia edildi.

KIZIYLA KAÇTI!

Esra Erol, bir süredir, anne ve kızın aşık olduklarını söylediği, kendisini 'Adnan Hoca' olarak tanıtan kişiyle gündemde. Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un kendinden 41 yaş büyük Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

BAŞKA KADINLARI DA MAĞDUR ETTİ

Canlı yayında konuşan anne Ayşe Çekem, "Adnan Hoca”nın başka kadınları da mağdur ettiğini öne sürdü. Çekem, "Hafta sonu, bu adamın mağdur ettiği başka kadınlar da beni aradı. Bu adam okumadan önce kadınlardan değişik değişik fotoğraflar istiyor. Özellikler dul kadınlara aşk mesajları atıyormuş" dedi.

KIZI YAYINA BAĞLANDI

Öte yandan canlı yayına bağlanan Merve Nur Çekem, "Adnan ile çok mutluyum" demişti.

