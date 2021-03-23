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Esra Erol'da Hüseyin Zorlu kimdir? Hüseyin Zorlu hangi partiden?

23.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında hafta içi her gün ilgi ile takip edilen Esra Erol’da programında yaşanan olay izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Evlilik hazırlıkları yaptığı ve bir partinin belediye başkan yardımcısı olduğu söylenen Hüseyin Zorlu’nun kendisini dolandırdığı nedeni ile programa katılan Nergiz Hanım, bugün canlı yayında Hüseyin Zorlu ile yüzleşti. Peki, Esra Erol’da Hüseyin Zorlu hangi partiden? İşte, izleyenlerin çok merak ettiği Hüseyin Zorlu’nun başkan yardımcısı olduğu siyasi parti…

Esra Erol'da Hüseyin Zorlu kimdir? Hüseyin Zorlu hangi partiden?

Esra Erol’da programına Nergiz Hanım’ı dolandırdığı ve evlilik vaadi ile kandırdığı iddia edilen Hüseyin Zorlu gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Bir partinin başkan yardımcısı olduğu söylenen Hüseyin Zorlu’nun hangi partiden olduğu ise merak konusu haline geldi. Esra Erol’da izleyicileri arama motorları üzerinden Hüseyin Zorlu hangi partiden sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıtnılar…

ESRA EROL NERGİZ VE HÜSEYİN OLAYI NE?

Esra Erol’da programına katılan Nergiz Hanım’ın evlenmek üzere olduğu 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu’nın evli olduğu ortaya çıktı. Para sıkıntısı çekmediği halde Hüseyin Zorlu’ya borç para veren Nergiz Hanım dolandırıldığını iddia etti. Kendisinin evlenmek zorunda olduğu Hüseyin’in aslında evli olduğunu öğrenen Nergiz Hanım büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Programda ise Hüseyin Bey’in daha önce 5 kez evlilik yaptığı ortaya çıkarıldı.

HÜSEYİN ZORLU HANGİ PARTİDEN?

63 yaşındaki Hüseyin Zorlu katıldığı Esra Erol'da programında bir partinin belediye başkan yardımcısı olduğunu ifade etmişti. Anadolu Birliği Partisi'nin Başkan Yardımcısı olduğunu ifade eden Zorlu, kendisine karşı yapılan suçlamalara canlı yayında cevap verdi. Anadolu Birliği Partisi Bedri Yalçın ise yayına katılarak bu konular hakkında bilgisi olmadığını ifade ederek, Hüseyin Zorlu'nun bundan sonra parti ile ilişkisinin kesileceğini söyledi.

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