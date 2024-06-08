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Esra Erol'da kan donduran bir olay daha... Anne ve babasını aramak istedi acı gerçek ortaya çıktı! 'Dedesi aslında babası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 08:04
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Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da gündeme gelen bir olay yine kan dondurdu. 24 yıldır aradığı annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Ayşe isimli kadın, programa çıkar çıkmaz ünlü sunucunun ekibi sayesinde annesine kavuştu. Annesinin ardından babasını da bulmak isteyen Ayşe'nin öz babasının aslında dedesi olduğu ve annesinin babası tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı...

Esra Erol'da kan donduran bir olay daha... Anne ve babasını aramak istedi acı gerçek ortaya çıktı! 'Dedesi aslında babası'

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da işlenen konular sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa 24 yıldır aradığı annesini bulmak için gelen Ayşe'nin hikayesi damga vurdu.

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2000 yılında dünyaya gelen Ayşe Uygun öz annesini bulmak için ünlü sunucudan yardım istedi. Ayşe'nin annesi Çiğdem Hanım bulundu ancak aile içerisindeki karanlık sır ortaya çıktı.

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'AİLE İÇİ İSTİSMAR'

Annesini bulmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe babasını da bulmak isteyince kan donduran gerçek öğrenildi. Esra Erol bu gerçeği; 'Hem anne hem de Ayşe mağdur edilmiş. Hem de onları mağdur eden annesinin öz babası. Aile içi bir istismar söz konusu. Bunun neticesinde dünyaya gelmiş. Tabii ki o kişi cezaevine girmiş çıkmış. 6-7 yıl yatmış çıkmış. Normalde bunu söylemeyecektim ama o kişinin yanında çocukları var ve bir kız çocuğu var. Acaba karşımıza ikinci bir istismar karşımıza çıkar mı? diye düşünmeden edemiyorum' diyerek açıkladı.

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24 yaşındaki Ayşe'ye annesinin öz babası tarafından istismara uğradığını ise bir psikolog açıklayacak.

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