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Esra Erol'da kan donduran olay! 12 yaşındaki kızı kaçırılan anne gözaltına alındı! "Kızımı günlük evlerde aradım"

29.04.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da yaşanan olay tüm izleyenleri şoke etti. Kızının eski eşinin arkadaşı tarafından kaçırıldığını söyleyen acılı baba Orçun Kalafat kızının bulunması için yardım istedi. Günlerdir kayıp olan 12 yaşındaki Sıla Tuana olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Esra Erol'da kan donduran olay! 12 yaşındaki kızı kaçırılan anne gözaltına alındı! "Kızımı günlük evlerde aradım"

Atv ekranlarında haftaiçi hergün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da programında 12 yaşındaki Sıla Tuan'nın kaybı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol’da programına “Kızım eski eşimin arkadaşı tarafından kaçırıldı” diyerek başvuran, acılı baba Orçun Kalafat Esra Erol’dan yardım istedi.

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12 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat’ı annesinin arkadaşı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in kaçırdığı iddia edildi. Bayramın 2. Günü 12 yaşındaki Sıla Tuana, annesi ve Sıla’yı kaçıran 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gittiler sonrasında eve döndüler.

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Ancak eve döndükten hemen sonra 12 yaşındaki Sıla Tuana, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç’in yanına indi ve bir daha geri gelmedi.

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O günden beri kayı olan kızdan hala haber alınmadı. Anne ise kızının kaybını şok eden sözlerle açıkladı.

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“Kayıp başvurusunda bulunmadım. Kızımı ilk olarak günlük evlerde aradım. Fatih Mehmet’in kızıma takıntısı vardı” diyerek herkesi şoke etti. Anne Ayşegül Uğur, bu açıklamalarının ardından gözaltına alındı.

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