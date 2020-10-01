HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esra Erol’da programında duyuruldu! Mide bulandıran olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Esra Erol’da programında duyuruldu! Mide bulandıran olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Esra Erol’da programına katılan 16 yaşındaki genç kızı mağdur ettiği iddia edilen 7 kişi ifadesi alınmak üzere bugün gözaltına alındı. Programa 18 Eylül 2020 tarihinde katılan Cennet Demir, 16 yaşındaki kızı G.D’nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde babası ile kalmış olduğu zamanda birçok kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu olaydan 2 aylık hamile olduğunu hastane raporu ile öğrenmiş, bu olayla alakalı Antalya-Kemer ilçe jandarmaya ifade vermişti.

Esra Erol’da programında duyuruldu! Mide bulandıran olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Hafta içi her gün saat 16.20’de canlı yayında izleyicisi ile buluşan Esra Erol’da programında şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde programa konuk olan Cennet Demir’in iddiaları tüm Türkiye’nin kanını dondurdu.

Programa 18 Eylül 2020 tarihinde katılan Cennet Demir, 16 yaşındaki kızı G.D’nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde babası ile kalmış olduğu zamanda birçok kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu olaydan 2 aylık hamile olduğunu hastane raporu ile öğrenmiş, bu olayla alakalı Antalya-Kemer ilçe jandarmaya ifade vermişti.

Bu yaşanan gelişmelerden sonra başarılı sunucu Esra Erol alarma geçti ve günler sonra sevindiren haber geldi. Dosyanın Kahramanmaraş başsavcılığına gitmesiyle beraber bugün itibari ile 1 Ekim 2020 tarihinde olay da ismi geçen M.G, F.K, N.A, A.K, M. (kadın) bunlara ek olarak K.C (kadın), A.A’nın jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Kahramanmaraş Pazarcık adliyesinde savcıya ifade vermek üzere götürüldüler.

Canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, “Bundan sonraki süreçte umarım bu travmaları atlatır. Çocukla ilgili bir ihmal ve tehlike olduğunda kaybedeceğimiz saniyeler yok. Ona bunu yaşatanlar cezalarını çekecek. Eğer biz bu çocukları şimdi korumaya başlarsak iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Ben bu davanın ve bu sürecin her zaman arkasındayım” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Ekim ayında deniz keyfi!Ekim ayında deniz keyfi!
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekim ayında deniz keyfi!
Ekim ayında deniz keyfi!
Eşi darp edip bebeğini balkondan sarkıtmıştı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşi ve bebeğine dehşeti yaşatmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Belgeselleri aratmayan kareler! Burası Erzurum
Belgeselleri aratmayan kareler! Burası Erzurum
Bir kentin ihtiyacını karşılıyordu! Barajdaki su çekilince ortaya çıktı
Bir kentin ihtiyacını karşılıyordu! Su çekilince ortaya çıktı
Dehşete düşüren olay! Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise saldırdı
Bursa'da dehşet! Annesi ve kardeşini rehin alıp polise saldırdı
13 yaşındaki Hamza'nın kahreden ölümü!
13 yaşındaki Hamza'nın kahreden ölümü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.