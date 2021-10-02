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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Eşi, dolandırmaya kalktıkları adama kaçtı

02.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına katılan Ersin Kurucu, eşi Sonay Kurucu'nun TikTok'tan tanıştıkları ve dolandırmak istedikleri adama kaçtığını söyledi. Hakkındaki iddiaları doğrulayan Abdülhakim A. ise yayına bağlanarak, "Evet ben de evliyim. Karıma bu durumu izah ettim. Eşim kabul etmedi. Ama ben Sonay'ı seviyorum. Onu bırakamam" dedi.

Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Eşi, dolandırmaya kalktıkları adama kaçtı

Esra Erol'un programına katılan 9 yıllık evli çiftin hikayesi tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Programa çıkan Ersin Kurucu, yayın sırasında "Eşim Sonay Kurucu, TikTok'tan tanıştığımız ve dolandırmak istediğimiz adama kaçtı" diyerek herkesi şoke etti.

DOLANDIRMAK İSTERKEN KARISI VE ÇOCUKLARINDAN OLDU

Duyduklarına inanamayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Bu duyduklarım doğru mu?" diye sordu. Ersin Kurucu, eşinin TikTok'tan tanıştıkları Abdülhakim A. ile yemeğe çıktığını ve kendisinin de karısını bir arka masadan takip ettiğini, amaçlarının ise şahsa 36 Bin değerindeki bilezik aldırmak olduğunu söyledi. Ancak işleri umduğu gibi gitmeyen Ersin Kurucu'nun karısı, iki çocuğunu da alarak Abdülhakim A.'ya kaçtı.

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"EŞİM KABUL ETMEDİ AMA SONAY'I BIRAKAMAM"

Canlı yayında yüzleşen çiftin söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Programa katılan Abdülhakim A. hakkındaki iddiaları doğrulayarak, "Evet ben de evliyim. Karıma bu durumu izah ettim. Eşim kabul etmedi. Ama ben Sonay'ı seviyorum. Onu bırakamam" dedi. Bu sözler hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık tiktok Esra Erol
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