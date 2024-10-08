Esra Erol'da skandal istismar olayı! 12 yaşındaki erkek çocuğunu kadın gibi giydirip yaşlı erkeklerle görüştürdüler!

Esra Erol'a katılan Esra Hanım, skandal iddialar ve görüntülerle yardım istedi. Velayeti babasında olan 12 yaşındaki erkek çocuğunun cinsiyet algısıyla oynandığını söyledi. Eski Eşi Alper Gümüş'ten ayrılan Esra'yı bir gün şuanki eşi Selin, "Senin çocuğun iyi durumda değil, bu çocuğu acil kurtar diyor." diyerek arıyor.

HEM ERKEK HEM DE KADIN RUHUNA ALIŞTIRDI!

Velayeti babasında olan 12 yaşındaki çocuğun kadın kıyafetleri giydirilip, makyajlı ve ojeli hallerini anne Esra'ya eski eşinin imam nikahlı eşi Selin atıyor. Hayatının şokunu yaşayan Esra, "Babaannesi küçük yaşta alıştırmıştır. Kadın hareketleri yaptırıyor. Beline yazma bağlayıp oynatıyor." dedi. Babanın umursamadığını söyleyen Esra, çocuğun bu hallerine izin verdiğini söyledi.

ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!

"Çocuğum bağırıyor. Eline bıçak almış. Çocuğuma baba ve babaannesi şiddet uyguluyor." diyen Esra, ortalığı karıştıracak skandal bir iddiada bulundu. Esra, 12 yaşındaki erkek çocuğun tanışma uygulamasında 50 yaşındaki erkeklerle görüştürüldüğünü anlattı. "Özel bölgelerini görmek istiyorlarmış" sözleriyle şoke etti.

Telefonla canlı yayına bağlanan iddiaların odağındaki babaanne Betül, söylenenleri reddetti ve Selin'in çocuğu bu hale getirdiğini söyledi. "Baba işteyken öyle yaptı. Babası gördü, o yüzden ayrıldılar." dedi. Esra Erol da "Elimde başka görüntüler de var. Yayına veremiyorum. Siz de oradasınız. Hatta çocuk kesici bir aletle tehdit ediliyor." ifadelerini kullandı.