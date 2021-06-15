Esra Erol'da şoke eden olay! TikTok fenomeni İlknur Biryan 7 çocuğunu bırakıp yasak aşkına kaçtı

Esra Erol’da programına TikTok fenomeni İlknur Biryan damga vurdu. Samsun’dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan’ın 24 Mayıs’ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan İlknur Hanım’ın söyledikleri ise izleyicileri şoke etti.

İKİNCİ KEZ KAÇTI

Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan’a geri dön çağrısında bulundu. 21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak kaçan kadının daha önce de Ankara'ya iki günlüğüne kaçtığı ortaya çıktı.

Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, eşi İlknur Biryan’ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref’e gidiyorum" dedi.

Canlı yayına katılan büyük kızı Ebru ise, “annem sosyal medyadan başkalarıyla da konuşuyordu, babam da bunu biliyordu” dedi. Daha önce annesinin konuşmalarına kardeşinin şahit olduğunu sözlerine ekledi.



KARIMI SEVİYORUM

Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.