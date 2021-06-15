Esra Erol'da şoke eden olay! TikTok fenomeni İlknur Biryan 7 çocuğunu bırakıp yasak aşkına kaçtı

Esra Erol’da programına TikTok fenomeni İlknur Biryan damga vurdu. Samsun’dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan’ın 24 Mayıs’ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan İlknur Hanım’ın söyledikleri ise izleyicileri şoke etti.
Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan’a geri dön çağrısında bulundu. 21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak kaçan kadının daha önce de Ankara'ya iki günlüğüne kaçtığı ortaya çıktı.
Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, eşi İlknur Biryan’ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref’e gidiyorum" dedi.
Canlı yayına katılan büyük kızı Ebru ise, “annem sosyal medyadan başkalarıyla da konuşuyordu, babam da bunu biliyordu” dedi. Daha önce annesinin konuşmalarına kardeşinin şahit olduğunu sözlerine ekledi.
Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.
TikTok'ta çektiği videolarla fenomen hale gelen ve aynı uygulamayı kullanan Eşref Timur'a kaçan İlknur Biryan ise Esra Erol'da programının canlı yayınına telefonla bağlandı.
İlknur Biryan, Esra Erol'a telefonla bağlandığında, çocuklarının kaçtığı sevgilisine 'Cici Baba' dediğini iddia etti. Bu arada Eşref Timur'un da iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
7 çocuğunu bırakıp kaçan İlknur Biryan, canlı yayına katılarak anlattıkları şoke etkisi yarattı. İlknur, "Ben eğer o şahsın yanından kaçmasaydım, bir ekmek bir tütün parasına bana git biri ile biriyle ol" iddiaları şoke etti.
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