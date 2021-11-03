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Esra Erol'da stüdyosunda ortalık karıştı! 8 aylık hamile kadını Esra Erol zor zapt etti!

03.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci çocuğuna hamile olan Kübra Sarıkaya, kocası Sezer Sarıkaya'nın, eski sevgilisi Elif Çamur ile evlendiğini söyleyerek Esra Erol'a başvurmuştu. Esra Erol'da programının dünkü bölümünde Sezer Sarıkaya, iddiaları yanıtlamak için stüdyoya geldi. Karısı Kübra'yı istemediğini ve eski sevgilisiyle çok mutlu olduğunu belirten Sezer Sarıkaya'nın tavırları, görenleri şaşkına çevirdi. Sinir krizi geçiren Kübra Sarıkaya, eşinin üzerine yürüdü. Esra Erol ve ekibi, hamile kadını zor sakinleştirdi.

Esra Erol'da programının stüdyosu, dün gergin anlara sahne oldu. 8 aylık hamile karısını terk edip eski sevgilisi Elif Çamur ile düğün yapan Sezer Sarıkaya'nın umursamaz tavırları, hamile eşi Kübra Sarıkaya'yı çileden çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan Kübra Sarıkaya, kocasının üzerine yürüdü. İlk etapta Esra Erol'un sakinleştirdiği genç kadın, kocasına saldırmak için ikinci kez hamle yaptığında, program ekibi araya girmek zorunda kaldı.

Esra Erol'da stüdyosunda ortalık karıştı! Kocasının üstüne yürüyen hamile kadını Esra Erol zor zapt etti!

Kübra Sarıkaya'nın, ''Ben senin için ağlamıyorum, ben çocuklarım için ağlıyorum'' sözleri üzerine Sezer Sarıkaya, ''Kimin için ağlarsan ağla. Benim umrumda değilsin. Benim yolum belli.'' yanıtını verdi. Sezer Sarıkaya, sözlerinin tepki çekmesi üzerine, bir süreliğine stüdyoyu terk etti.

''BÖYLE VİCDANSIZINI İLK KEZ GÖRDÜM!''

İzleyenleri şaşkına çeviren olay sonrası, Esra Erol, ''Ben bu kadar konu işledim. Böyle vicdansızını ilk kez gördüm. İnsanda çekinme, yaptığı hatanın farkında olma, utanma olur ama maalesef ki Sezer Bey'de yok.'' yorumunu yaptı.

Esra Erol'da stüdyosunda ortalık karıştı! Kocasının üstüne yürüyen hamile kadını Esra Erol zor zapt etti!


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