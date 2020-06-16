Esra Erol'da tuhaf olay! Eşi cinlerle görüşüp ölecekleri söyledi

IĞDIR'da yaşayan Şaban Duran'ın hayatı son 1 yıl içinde altüst oldu. Cinlerle görüşmeye başladığı söylenen eşi Ayfer Duran, önce 3 çocuğunu etkisi altına aldı. Oğlunun 25 yaşındaki arkadaşını da etkileyen Ayfer Duran, 3 çocuğu ile birlikte onu da alıp İstanbul'a kaçtı. Şaban Duran onların peşinden gitti ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Esra Erol'da canlı yayında anlattıkları ise inanılmazdı. 'ARTIK CİNLERLE GÖRÜŞÜYOR' Ayfer Duran bir yıl öncesine kadar namazında ibadetinde olan bir eş ve anneydi. Bir yıl önce Bursa'da biriyle görüşmeye başlayınca tamamen değişti. Artık Cinlerle görüştüğünü söylüyor ve etrafındakileri de ona göre seçiyordu. İlk olarak da kendi annesi ve kardeşleri ile birlikte eşi Şaban Duran'ı hayatından çıkartmak istedi. Şaban Duran onu psikoloğa götürmek isteyince 3 çocuğu ile komşularının "Özer' isimli oğlunu da alıp İstanbul'a kaçtı.

İşte olay açıklamalar...

Çocuklarını ve oğlunun yakın arkadaşı olan Özer Yıldız'ı etkisi altına alan Ayfer Duran, İstanbul'a kaçarken bir marketin güvenlik kamerasına takıldı. Ayfer Duran ile çocuklarını ise tanımadıkları biri kapıda bekliyordu. Eşi Şaban Duran, canlı yayında yaşananları şöyle anlattı:

Eşim gaipten haberler aldığını söylemeye başladı. Bana 'sen öleceksin' diyordu. Hatta oğlumu da etkilemiş, bankayı gidip 'ölürsem' borç kalır mı diye sormuşlar. Eşim oğluma da filancı gün baban ölecek diyor. Eşim çok temiz kalpli bir insandı. Onu bu duruma getirenler var. Bursalı bir bayanla konuşuyordu. Kim diye sorulunca 'sen helak olursun üsteleme' diyor. Bana da bir gün geldi 'sen helak olmuşsun' dedi.

Yalvardım yakardım... Çocuklarıma da soruyorum. Baba 'onun ailesi yok' diyorlar. Ne yaptımsa baş edemedim. 6 ay uğraştım. Çocuklarım da aynı öyle oldu. Eşim çocuklarıma tek kelime söyledi; 'babanızla konuşmayın' dedi. Çocuklar konuşmamaya başladı.

-Benim ailemi eve almıyor. Kendi ailesini eve almıyor. Komşuya gidelim diyorum, 'Oraya gitmeme müsade etmiyorlar' diyor. Kim 'müsade etmiyor' diyorum 'orası bana kalsın' diyor. Herşey son 1 yılda oldu. Çocukları da ikna etti onları da alıp gitti.

ALDIKLARIMI YEMEYİP ÇÖPE ATIYORDU 6 ay bana 6 sene geldi. Eve girdiğim zaman ağlıyorum. Dayanamıyorum. Kızım beni o kadar çok seviyordu ki kimseyi yanıma yaklaştırmazdı. Beni perişan ettiler. Aileme düşkün biriyim, eve gelince bir bardak çay verirlerdi kimseye karışmazdım. Sorumluluğunu taşıyan evinden işine, işinden evine gelen bir insandım. Ben eve yiyecek getiriyordum. Benim aldıklarımı çöpe atıyor yemiyordu. Oğlum Muhammed'in aldıklarını yiyordu. Bunun sebebini de 'Sen helak olmuşsun' diye izah ediyordu.

Ayfer Duran'ın annesi de canlı yayına bağlandı ve şunları anlattı: -Benim damadım efendi işinde gücünde biri. Hiçbir kusuru yok. Ama benim kızımın psikoloji bozuktu. Rüyalarında etkileniyordu. Bizi eve almıyordu. Kızım bunlar rüya etkilenme dediğimde de bizimle konuşmadı. 11 aydır ben ağlıyorum. Gittim yalvardım yakardım. Kızım bize çok bağlı biriydi. Psikoloji bozuldu.

Ayfer Duran kendi çocukları ile birlikte oğlunun arkadaşı Özer Yıldız'ı da İstanbul'a kaçmaya ikna etmiş. Özer'in ailesi de 'Ayfer Duran'ın çocuklarını kaçırdıklarını iddia ediyor. Üniversite mezunu olan gencin üç harflilerle irtibat halinde olan Ayfer Duran'ın etkisi altında olduğu söyleniyor. Özer'in babası Tahsin Yıldız şunları anlattı: -Özer ailesine annesine çok düşkün biriydi. Özer Ayfer'in oğlu Muhammed ile arkadaştı.

Üniversiteyi bitirip eve döndükten sonra arkadaşı ile görüşmeye başladıktan sonra farklı davranmaya başladı. Evde yemek yemiyordu. Ayfer Duran bizim çocuklarımıza 'benim söylediklerimden çıkarsanız helak olursunuz' diyormuş. Oğlum inançlı bir çocuktu. Oğlum da onlarla kaçınca ben eşimle birlikte İstanbul'a gittim. Eve gittik yalvardık yakardık. Burda yok git karakoldan öğren dediler. Oğlum karakola gitmiş ve 'Ben 25 yaşındayım reşitim, ben gitmek istemiyorum. Ailemden davacıyım' demiş.

Evden kaçan kızı: Annem ölecekleri biliyor Ayfer Duran'ın yanına alıp kaçtığı 3 çocuğundan biri olan Semanur Duran da yayına bağlandı. Semanur Duran'ın anlattıkları da tuhaftı. Semanur, annesinin ailesiyle görüşmediğini belirterek 'Babam barış diye baskı yapıyordu' dedi.