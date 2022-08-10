Esra Erol'da yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon ne zaman 2022? Atv Esra Erol yayın tarihi!

Esra Erol sunuculuğunu üstlendiği programda hem parçalanmış aileleri birleştiriyor hem de evlatlık olarak verilen çocukları gerçek aileleriyle bir araya getiriyor. ATV'nin sevilen programının yayın tarihi merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Esra Erol'da yeni sezon ne zaman 2022?", "ATV Esra Erol yeni sezon tarihi ne?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

ESRA EROL'DA YENİ SESZON NE ZAMAN?

Esra Erol'da programının yeni sezonu için tarih belli oldu.

Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği, parçalanmış aileleri birleştirmeye, evlatlık verilen çocukları ailelerine kavuşturmaya devam eden Esra Erol'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

Esra Erol'da, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu açıyor. Program, canlı yayınla hafta içiher gün 16.20'de atv ekranlarında olacak.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 İstanbul Eyüp’ de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır.

Polis olan babasının tayin olduğu Kütahya’da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Açık Öğretim Fakültesiden mezun oldu. Kütahya’da Kız lisesi çini seramik mezunu olan Erol, daha sonra Açık Öğretim Fakültesini bitirdi.

Esra Erol, Marmara Üniversitesinin Radyo Televizyon bölümünde eğitim aldı.Maltepe üniversitesinde de diksiyon ve spikerlik kurslarına katılarak mesleğinde ilerlemek için temelleri atmaya başladı.

Televizyon’a ilk adımını Kanal D’de yayınlanan Turkuaz adlı programın sunuculuğunu yaparak başlayan Erol, sonrasında Technology Channel’da Siemens Mobile kuşak programının sunuculuğunu yapmıştır.

Esra Erol, bugünkü kariyerinin temellerini Flash TV’de yayınlanan “Dest-i İzdivaç” programla atmıştır. Sonrasında Star TV’de “Esra Erol’la İzdivaç” adlı programı sunmaya başladı ve televizyon yıldızı olarak herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Star TV ile yollarını ayıran Esra Erol, beş sezondur ATV’de “Esra Erol’da Evlen Benimle” adlı programın yapmakta ve sunmaktadır.

Esra Erol, 2010 yılının 2 Temmuz’unda Kürt İdris’in oğlu olan Ali Özbir’le sunuculuğunu kendisinin yaptığı programında canlı yayında dünya evine girdi.

Esra Erol, Bu evlilikten 23 Temmuz 2011 tarihinde İdris Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Esra Erol, 2004 yılında Kanal 7’de yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide, Cennet Mahallesi adlı TV dizisinde, 2005’te Başkan adlı TV filminde, aynı yıl Tuzak adlı TV dizisinde, 2009 yılında

Kanal-İ-zasyon adlı sinema filminde konuk oyuncu ve 2010 yılında da Kamerayla İzdivaç adlı filmde roller üstlendi.

Esra Erol, uzun yıllar evlilik programı sunmuştur.

