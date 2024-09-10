Esra Erol'daki Cemile aylar sonra ortaya çıktı: Ev sahibi iftira attı, deliye döndü!

Esra Erol'da programına eşi ve ailesi tarafından sokağa atıldığını iddia ederek katılan Cemile, kaynanasıyla yüzleştiği anlardaki tepkisiyle yıllar önce gündem olmuştu.

Yayının bitmesinin ardından uzunca bir süre ortalıkta görünmeyen Cemile, geçtiğimiz yıl sosyal medya uygulaması TikTok'ta ortaya çıkmıştı. Ev sahibiyle yaşadığı sorunları anlatan Cemile'nin başörtüsünü de çıkarması dikkatlerden kaçmamıştı.

Aylar sonra yine meydana çıkan Cemile, ev sahibiyle yaşadığı sorunu anlattı. Ev sahibinin, evine fırınını tamir etmeye gelen erkek bir tamirciyle ilişki yaşadığını ima ettiğini söyledi. Bu iftira karşısında çılgına dönen Cemile de soluğu karakolda aldı ve şikayetçi oldu.

EV SAHİBİ TAMİRCİYİ GÖRÜNCE...

Esra Erol Cemile yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Fırın çalışmadı, ben de servisi aradım. Adam geldi fırına baktı. Adam çıkarken ev sahibi gördü, aklına şeytanlık geldi. İftira atmaya kalktı. Ben de gittim bunu şikayet ettim. Beni haklı buldular. Ben eve tamirci çağıramaz mıyım? Evinden çıkarmak için bahane uydurdu."

Ayrıca ev sahibinin kışın sıcak suyu açmadığını ve kömür parası vermesine rağmen soğukta oturduğunu söyledi. Şimdi ise Cemile'nin evi ve işi yok. Bu nedenle sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.