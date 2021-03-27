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Esra Erol'daki Ercan olayı nedir? Dolandırıcı olduğu iddia edilen Yasemin nerede?

27.03.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında izleyenler tarafından hafta içi her gün ilgi ile takip edilen Esra Erol'da programına konuk olarak gelen Ercan Bey'in olayı izleyenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyanın da hızla gündemine düşen Esra Erol'daki Ercan olayı en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Programı kaçıran pek çok kişi ise arama motorları üzerinden Esra Erol Ercan olayı nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, çok konuşulan o olayın detayları...

Esra Erol'daki Ercan olayı nedir? Dolandırıcı olduğu iddia edilen Yasemin nerede?

Ünlü sunucu Esra Erol'un sunduğu ve pek çok olayın çözüme ulaştırıldığı Esra Erol'da, hafta içi her gün izleyenler tarafından severek takip ediliyor. Programa kendisini dolandırdığı iddia edilen Yasemin Çöygün'ün hikayesini anlatan Ercan Bey'in olayı ünlü suncu Esra Erol'u bile şaşırttı. Peki, Esra Erol'da Ercan olayı nedir? Dolandırıcılık ile suçlanan Yasemin Çöygün nerede? İşte, ayrıntılar...

ESRA EROL'DA ERCAN - YASEMİN OLAYI NEDİR?

2018 yılında Hamit Horoz vasıtasıyla tanıştırıldığı ve Afyon'da başlık parası vererek evlendiği Yasemin tarafından dolandırılığını iddia eden Ercan Bey Esra Erol'dan yardım istedi.

Bir gün içinde başlık parası vererek evlendiği Yasemin ile aynı odada 1-2 gün hariç birlikte kalmadıklarını anlatan Ercan Bey, eşinin "Kardeşim vuruldu, felç kaldı" diyerek eve bir adam getirdiğini söyledi. Ayrıca karısının kardeşi olarak bildiği şahıs ile aynı odada kaldığını da belirtti.

Kısa süre içinde kendisini "Senden hamileyim" yalanı ile kandıran kadının çocuğunun nüfusta üzerinde görünmesine isyan eden adam, karısının ve yanındaki adamın bir şehirlerarası yolculuk sırasında kendisini uyutup kaçtıklarını söyledi.

"Ben arabada uyuyakaldım ve gözümü Hatay'a yarım saat kala açtım. Muavine sorduğumda eşimin ve yanındaki şahsın Adana'da indiklerini öğrendim. O zaman dolandırıldığımı anladım" diyen Ercan Bey, daha sonra Yasemin'in kuzenlerine ulaştı. Ercan Bey canlı yayında Yasemin'in aslında Antakya'da yaşadığını, onunla beraber 5 kişiyi daha dolandırdığını öğrendiğini iddia etti.

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