Esra Erol’daki Hafize, Hasan’ı bırakacak mı? Arzu Kaçmaz olayı nedir?

9 Aralık 2021 tarihinden bu yana aradığı annesini Esra Erol'un sunduğu program vasıtasıyla bulan Arzu Kaçmaz, annesi Hafize'nin İzmir'de Hasan isimli adama kaçtığını öğrendi. Hafize'nin Hasan'ı bırakıp bırakmayacağı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Hafize-Hasan olayında son durum ne?

ESRA EROL ARZU KAÇMAZ OLAYI NEDİR?

Esra Erol'un programında annesine baskı uygulamakla suçlanan Arzu, canlı yayına görüntüyle bağlanan annesine yaptığının düşüncesizlik olduğunu söyledi. Çocuklarını geride bırakarak gitmesiyle annesinin mutlu bir evlilik kuramayacağını anlatan Arzu, "Sen beni buraya çıkmak zorunda bıraktın. Sen bize sormadık ki... Sen evliliğini yaparken önce çocuklarına soracaksın. Ben bir karar aldım siz ne düşünürsünüz diye. Bak yine birinin yanında aldın soluğu. Anne peşini bıraktığımızda birinin yanına gidiyorsun. Sen yapamazsın, senin kararın olamaz bu." şeklinde konuştu.

Programda annesinin kaçtığı Hasan'a da soru yönelten Arzu, "Cidden çok merak ettim, annemi eş olarak yanınıza seçmenizdeki etkenler nelerdir? Ne özellikleri cezbetti de ille de Hafize dediniz?" sözlerini kullandı ve Hasan'ın gülmesiyle karşılaştı.

HASAN: "MEZARA KADAR EŞİMLE BİRLİKTE OLACAĞIM"

Hasan, insan olduğu için Hafize'yle evlenmek istediğini söyledi ve "Sen burada bir hata yaptın ve insanlara yargısız infaz yaptın. Ben ne yaptıysam, eşimi sevdiğim için yaptım. Ben sonuna kadar, mezara kadar, ben eşimle birlikte olacağım." ifadelerini kullanarak Arzu'ya bağırdı.

"Annemi kaşı gözü için mi aldın" şeklinde soran genç kızın sorusuna gülerek karşılık veren şahıs, "Görürsün, annenle evleneceğim." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARIM PARAMIN PEŞİNDE"

Hafize ise çocuklarının iş kazasından kendisine gelecek paranın peşinde olduğunu söyleyerek "İş kazasında parmaklarım kopunca çocuklarım oradan gelen paranın peşine düştü." dedi. Annesini hayal kırıklığıyla dinleyen Arzu, "Paran senin olsun."

sözlerini kullandı.



