Esra Erol’daki Nilüfer ne oldu? 2. kez aynı adama kuma kaçtı

Yaklaşık 2 ay önce evli ve 3 çocuklu Salih Kaya’ya kaçan. Nilüfer’in annesi, Esra Erol’dan yardım istemişti. Nilüfer’in annesi Hayriye hanım, kızının eve dönmesini istemişti. Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih Kaya, birbirlerini sevdiklerini söyleyerek, ayrılmak istememişti. Salihin eşi Mevla da çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul etmişti. Mevla, daha sonra ayrılmak istediğini söylemişti. Mevla daha sonra karar değiştirip, eşine bir şans daha vermek istediğini ifade etmişti. Nilüfer de pişman olduğunu söyleyerek ailesinin yanına geri dönmüştü.

Esra Erol’daki Nilüfer’e ne oldu?

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi.

Kısa sürede bulunan Nilüfer, ailesinin yanına dönmek istemediğini İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi.

Canlı yayına gelerek ailesiyle yüzleşen Nilüfer, yayın sonrası öfke patlaması yaşadı.

Nerede ve kiminle kalacağını soran annesinin kendisine terlik fırlatmasıyla sinirlenen Nilüfer, annesinin üzerine yürüyüp iterek yere düşürdü.

Koşarak kaçmaya çalışan Nilüfer'in peşinden giden 18 yaşındaki erkek kardeşi, "Sen kimi itiyorsun" diyerek ablasına sert çıkıştı.

Sinir krizi geçiren Nilüfer, oradaki sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansa alındı. Nilüfer'in yanına ilk gelen kişi ise saldırdığı annesi oldu.

Yaşanan olayların ardından canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, acılı anneye Nilüfer'in daha önce de kaçtığı Salih Kaya ile yaşamaya başladığını ve kuma olmayı kabul ettiğini söyledi.