HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Esra Erol’daki Nilüfer ne oldu? 2. kez aynı adama kuma kaçtı

Esra Erol’daki Nilüfer ne oldu? 2. kez aynı adama kuma kaçtı

17.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundan 2 ay önce, evli bir adama kuma olarak kaçtığı için pişman olan ve ailesinin yanına dönen Nilüfer adındaki genç kız, yine aynı adama kaçtı. Esra Erol’un stüdyosunda annesi ile karşı karşıya gelen Nilüfer, kendisine engel olmak isteyen annesini iterek yere düşürdü.

Yaklaşık 2 ay önce evli ve 3 çocuklu Salih Kaya’ya kaçan. Nilüfer’in annesi, Esra Erol’dan yardım istemişti. Nilüfer’in annesi Hayriye hanım, kızının eve dönmesini istemişti. Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih Kaya, birbirlerini sevdiklerini söyleyerek, ayrılmak istememişti. Salihin eşi Mevla da çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul etmişti. Mevla, daha sonra ayrılmak istediğini söylemişti. Mevla daha sonra karar değiştirip, eşine bir şans daha vermek istediğini ifade etmişti. Nilüfer de pişman olduğunu söyleyerek ailesinin yanına geri dönmüştü.

Esra Erol’daki Nilüfer’e ne oldu?

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi.
Kısa sürede bulunan Nilüfer, ailesinin yanına dönmek istemediğini İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi.
Canlı yayına gelerek ailesiyle yüzleşen Nilüfer, yayın sonrası öfke patlaması yaşadı.
Nerede ve kiminle kalacağını soran annesinin kendisine terlik fırlatmasıyla sinirlenen Nilüfer, annesinin üzerine yürüyüp iterek yere düşürdü.
Koşarak kaçmaya çalışan Nilüfer'in peşinden giden 18 yaşındaki erkek kardeşi, "Sen kimi itiyorsun" diyerek ablasına sert çıkıştı.
Sinir krizi geçiren Nilüfer, oradaki sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansa alındı. Nilüfer'in yanına ilk gelen kişi ise saldırdığı annesi oldu.
Yaşanan olayların ardından canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, acılı anneye Nilüfer'in daha önce de kaçtığı Salih Kaya ile yaşamaya başladığını ve kuma olmayı kabul ettiğini söyledi. 
Haberi alınca yıkılan anne ise "Benim artık böyle bir evladım yok" dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.