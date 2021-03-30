Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme

Esra Erol'un programında gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçmıştı.

Küçük elti Hamide Duran haftalar sonra "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım" ifadelerini kullandı.

Hamide Duran canlı yayında annesini görünce yaşadığı hisleri "İzleyince hasta oldum" sözleri ile anlattı. Muammer Ay ve büyük elti Hamide'nin de yayınları izlediğini söyledi.

"GELMEZ ONLAR BİRBİRİNİ SEVİYOR"

Yaşanan gelişmelerin ardından büyük elti Hamide'nin annesi de yayına bağlanarak "Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın" dedi. Küçük elti ise "Gelmez, onlar birbirini seviyor" dedi.







