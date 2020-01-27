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Esra Erol depremzedeler için 1,4 Milyon TL bağış topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:02 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seferber oldu. Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için 20 dakikada 1.375.000 TL bağış topladı.

Esra Erol depremzedeler için 1,4 Milyon TL bağış topladı

Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için Sms çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin sms karşılığında 1 milyon 375 bin TL tutarında bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Elazığ’da depremden etkilenen çocuklar için Çarşamba günü 1 tır yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.

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DEPREM yazıp 2866’ya göndererek depremden etkilenen vatandaşlarımıza 10 TL karşılığında bağışta bulunulabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol, Deprem, elazığ,

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