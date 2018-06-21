MAGAZİN

Esra Erol engelli kızın hayallerini gerçekleştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Esra Erol bu defa dar gelirli bir ailenin yüzünü güldürdü. Erol, kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan ailenin evini 3 gün içinde baştan aşağı yeniledi.

Esra Erol engelli kızın hayallerini gerçekleştirdi

Geyve'de yaşayan Sevilay ve engelli kızı Canan için Türkiye tek yürek oldu.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına katılan ve hayallerinden bahseden Canan "Öyle bir dünya yok" diyerek Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

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GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Tüm zor şartlara rağmen hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyen Canan için başarılı sunucu Esra Erol kolları sıvadı. Esra Erol, Geyve'de bulunan ve kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan ailenin evini 3 gün içinde baştan aşağı yeniledi. Yapılanları canlı yayında gören yürüme engelli küçük Canan'ın mutlu anları herkesi gözyaşlarına boğdu. Anne Sevilay ise, "Hayal ettiğim gibi hem de daha da fazlası" diyerek Esra Erol'a teşekkürlerini iletti.

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TEDAVİ EDİLECEK

Öte yandan en büyük hayali yürüyebilmek olan Canan'ın tedavisine başlandığını ifade eden Esra Erol, "Doktorumuzun yardımlarıyla inşallah en kısa sürede güzel haberler vereceğiz" diyerek destekte bulunan herkese sevgilerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol engelli kız

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