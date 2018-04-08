MAGAZİN

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 09:11 | Son Güncelleme

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile bir dönem nişanlanan Alişan da geçtiğimiz günlerde Hatay'da idi. Esra Erol ve Alişan askerlere destek için gittikleri ziyarette birbirlerini görmemezliğe geldi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik’e moral için Hatay’a giden sanatçılar arasında Alişan ile Esra Erol da vardı.

Esra Erol, kardeşi Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen, çok geçmeden oyuncu Buse Varol ile nişanlanan Alişan’a tepkiliydi.

5ac8c4a6c9de3d1a285468b5

İkilinin birbirini görmezden geldiği, hatta aynı fotoğraf karesine bile girmemeye çalıştığı öğrenildi.

Alişan 6 Mayıs'ta oyuncu Buse Varol ile evlenecek.

Alişan, Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile 30 Haziran'da nişanlanmıştı. Çift, Kasım'ın ikinci haftası evlenecekti. Ancak ikili ani bir kararla ayrılmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan Esra Erol eda erol

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Victoria’s Secret'tan olay teklif!

Victoria’s Secret'tan olay teklif!

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.