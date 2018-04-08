Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik’e moral için Hatay’a giden sanatçılar arasında Alişan ile Esra Erol da vardı.

Esra Erol, kardeşi Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen, çok geçmeden oyuncu Buse Varol ile nişanlanan Alişan’a tepkiliydi.

İkilinin birbirini görmezden geldiği, hatta aynı fotoğraf karesine bile girmemeye çalıştığı öğrenildi.

Alişan 6 Mayıs'ta oyuncu Buse Varol ile evlenecek.

Alişan, Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile 30 Haziran'da nişanlanmıştı. Çift, Kasım'ın ikinci haftası evlenecekti. Ancak ikili ani bir kararla ayrılmıştı.