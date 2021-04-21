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Esra Erol Peros relansmanının yeni marka yüzü oldu!

21.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik ürünleri sektöründe Türkiye’nin en büyük 5 üreticisinden biri olan ve ilk üretimine 2007 yılında başlayan Beyaz Kâğıt, çok kısa bir süre içerisinde büyük başarılara imza attı.

Esra Erol Peros relansmanının yeni marka yüzü oldu!

Genç, dinamik ve hızlı aksiyon alan organizasyonel yapısıyla dikkat çeken şirket, başarısını ; gerek stratejik bakış açısı ve vizyonu, gerek arge ve marka yatırımına olan inancı, gerekse tüketicilerin ana ihtiyaçlarına odaklanarak kaliteli & yüksek performanslı ürünleri ulaşılabilir ve ödenen paraya değer olarak piyasaya sunmasına bağlıyor.

Onlarca markanın yer aldığı rekabet ekseninde Peros markası ile şu an kategorinin en çok satan 2.markası konumunda ve rakiplerine meydan okuyarak liderliği hedefliyor.

Beyaz Kâğıt, deterjan kategorisindeki ana markası Peros'un yeni relansman kampanyası için tüketicilerin çok sevdiği, televizyon dünyasının güvenilir ismi Esra Erol ile anlaştı. Markanın Esra Erol ile birlikte "Yıkarım Bilirsin!" dediği yeni reklam filmi Nisan ayında yayına girdi.

Türkiye'de sadece Peros'ta kullanılan "Co-Granül Enzim Teknolojisi" ile çamaşırların her yıkamada aynı mükemmellikte temizlendiğine dikkat çeken filmde, Peros "Türkiye'nin ilk ve tek akıllı deterjanı" olarak vurgulanıyor.

Reklam filmi içerisinde herkesin 90'lı yıllardan bildiği sözleri Kenan Doğulu'ya, bestesi Ozan Doğulu'ya ait olan "Yaparım Bilirsin" şarkısı markaya ve günümüze uyarlanmış yeni sözleriyle karşımıza çıkıyor.

Reklam filmindeki şarkı sözleri şu şekilde:

Yıkarım bilirsin!

Peros'la tertemiz yaparım,

Tanımam zor leke tanımam ben,

Kokarım mis gibi kokarım,

Bozarım, ezberleri bozarım

Peros'um bilirsin!

Peros "Yıkarım Bilirsin" kampanyası ile Esra Erol'un markayı kullanmasına & tavsiye etmesine, çamaşırları Peros'un üstün performansı ile yıkamasına, markanın kategorideki tüm ön yargıları yıkmasına ve ezberleri bozmasına vurgu yapıyor.

Esra Erol, "Peros'la Yıkarım Bilirsin" diyor

Beyaz Kağıt'ın, Türkiye'nin ilk ve tek akıllı deterjan markası olarak vurguladığı Peros'un yeni reklam filmi yayında. Reklamda Esra Erol, 90'lı yıllardan hatırladığımız "Yaparım Bilirsin" şarkısının "Yıkarım Bilirsin" uyarlamasıyla karşımıza çıkarak Peros'un ezber bozan performansından bahsediyor.

VMLY&R imzalı reklam filminin prodüksiyonunu Kala Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Cemal Alpan yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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