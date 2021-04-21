Esra Erol Peros relansmanının yeni marka yüzü oldu!

Genç, dinamik ve hızlı aksiyon alan organizasyonel yapısıyla dikkat çeken şirket, başarısını ; gerek stratejik bakış açısı ve vizyonu, gerek arge ve marka yatırımına olan inancı, gerekse tüketicilerin ana ihtiyaçlarına odaklanarak kaliteli & yüksek performanslı ürünleri ulaşılabilir ve ödenen paraya değer olarak piyasaya sunmasına bağlıyor.

Onlarca markanın yer aldığı rekabet ekseninde Peros markası ile şu an kategorinin en çok satan 2.markası konumunda ve rakiplerine meydan okuyarak liderliği hedefliyor.

Beyaz Kâğıt, deterjan kategorisindeki ana markası Peros'un yeni relansman kampanyası için tüketicilerin çok sevdiği, televizyon dünyasının güvenilir ismi Esra Erol ile anlaştı. Markanın Esra Erol ile birlikte "Yıkarım Bilirsin!" dediği yeni reklam filmi Nisan ayında yayına girdi.

Türkiye'de sadece Peros'ta kullanılan "Co-Granül Enzim Teknolojisi" ile çamaşırların her yıkamada aynı mükemmellikte temizlendiğine dikkat çeken filmde, Peros "Türkiye'nin ilk ve tek akıllı deterjanı" olarak vurgulanıyor.