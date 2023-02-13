Esra Erol programı neden yok? Esra Erol'da yeni bölümü ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı...

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralı ve ölü sayısı da güncellenmeye devam ederken kanallar, program ve dizilerin yayınlarına bir süre ara verdi. Esra Erol'da programının yerine ATV ekranlarında haber programı yer alıyor. Peki Esra Erol'da programının yeni bölümü ne zaman? İşte13 Şubat ATV yayın akışı...

ESRA EROL'DA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Esra Erol'da programının yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

13 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

