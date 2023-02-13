Esra Erol programı neden yok? Esra Erol'da yeni bölümü ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı...

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralı ve ölü sayısı da güncellenmeye devam ederken kanallar, program ve dizilerin yayınlarına bir süre ara verdi. Esra Erol'da programının yerine ATV ekranlarında haber programı yer alıyor. Peki Esra Erol'da programının yeni bölümü ne zaman? İşte13 Şubat ATV yayın akışı...
Esra Erol'da programının yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın