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  4. Esra Erol programı neden yok? Esra Erol'da yeni bölümü ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı...

Esra Erol programı neden yok? Esra Erol'da yeni bölümü ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı...

13.02.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol programı, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de ATV ekranlarında yer almadı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de derinden sarsan deprem nedeniyle dizilerle beraber programlara da ara verildi. Peki Esra Erol'da programının yeni bölümü ne zaman? İşte13 Şubat ATV yayın akışı...

Esra Erol programı neden yok? Esra Erol'da yeni bölümü ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı...

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralı ve ölü sayısı da güncellenmeye devam ederken kanallar, program ve dizilerin yayınlarına bir süre ara verdi. Esra Erol'da programının yerine ATV ekranlarında haber programı yer alıyor. Peki Esra Erol'da programının yeni bölümü ne zaman? İşte13 Şubat ATV yayın akışı...

ESRA EROL'DA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Esra Erol'da programının yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

13 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

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