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Esra Erol sayesinde 40 yıl sonra Türk vatandaşı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 20:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 40 yıldır kimliksiz yaşayan Emine Sezer’in en büyük hayali gerçek oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 40 yıldır kimliksiz yaşayan Emine Sezer’in en büyük hayali gerçek oldu. Yıllarca kimlik çıkarabilmek için mücadele eden Sezer, Esra Erol sayesinden muradına erdi. 4 çocuğu olan ama kimliği olmadığı için resmi nikahla evlenemeyen çifte bir de nikah müjdesi verildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde yaşayan 40 yaşındaki Emine Sezer’in ailesi doğduğunda kimliğini çıkarmadı. Sezer, yıllarca kimliğini çıkarabilmek için mücadele etti ama olmadı. Yıllardır hayallerini gerçekleştiremeyen Sezer ailesi, okuyamadı, evlenemedi, hastaneye bile gidemedi. En sonunda Esra Erol’da programına katılarak yardım isteyen ailenin hayali gerçek oldu. Sezer ailesi 40 yıldır hayalini kurduğu kimliğine Esra Erol’da programında canlı yayında kavuştu. Gaziantep’ten yapılan canlı yayın bağlantısında, aileye kimliğini Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bizzat teslim etti.

Ayrıca 4 çocuğu olan ama kimliği olmadığı için resmi nikahla evlenemeyen çiftin nikah masasına oturacağı, canlı yayında nikahı kıyılacağı ve çiftin şahitliğini Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yapacağı belirtildi. Nikahın ardından kimliği olmayan 4 çocuğunun da kimliğinin çıkarılacağı bildirildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Emine Sezer, yaptığı açıklamada Esra Erol’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Salih Doğan’a ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini iletti.

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